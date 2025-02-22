Энергетики поясняют, что причина ограничений – последствия недавних вражеских обстрелов, в результате которых пострадали энергообъекты в городе.

«Пока невозможно обеспечить одновременно светом всех жителей пострадавших районов», – пояснили в ДТЭК.

В одесской мэрии призывают горожан перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы (с 11:00 до 17:00) и экономить электроэнергию.

При этом информация НЭК «Укрэнерго» о введении стабилизационных отключений света как по стране, так и в Одесской области в частности, в настоящее время не поступала.

Кстати напомним: с начала полномасштабной войны одесситы неоднократно переживали и более длительные блэкауты. Больше подробностей – в материале «Одесской жизни»:

Одесса без света: как город противостоит российским атакам на энергетику.