В то же время необходимость в экономном потреблении сохраняется до конца суток. Также возможны ограничения для промышленности и бизнеса.

Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

Как сообщают в ДТЭК «Одесские электросети», благодаря круглосуточной работе энергетикам удалось вернуть свет в большую часть домов горожан, пострадавших в результате вражеской атаки вечером 18 февраля.

«Однако оборудование по-прежнему остается поврежденным и не может обеспечить одновременно всех жителей пострадавшего района светом. Поэтому делаем все возможное, чтобы поочередно подавать свет всем. Восстановительные работы достаточно сложны и требуют времени. Энергетики продолжат работать круглосуточно, пока не исправят весь вред нанесенный врагом и не вернут свет в дома одесситов», – отмечают в ДТЭК.

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