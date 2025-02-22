Енергетики пояснюють, що причина обмежень – наслідки недавніх ворожих обстрілів, внаслідок яких постраждали енергооб’єкти у місті.

«Поки неможливо забезпечити одночасно світлом усіх мешканців постраждалих районів», – пояснили у ДТЕК.

В одеській мерії закликають городян перенести користування потужними електроприладами на денні години (з 11:00 до 17:00) та економити електроенергію.

При цьому інформація НЕК «Укренерго» про запровадження стабілізаційних відключень світла як по країні, так і на Одещині зокрема, наразі не надходила.

До речі нагадаємо: з початку повномасштабної війни одесити неодноразово переживали і більш тривалі блекаути. Більше подробиць – у матеріалі «Одеського життя»:

Одеса без світла: як місто протистоїть російським атакам на енергетику.