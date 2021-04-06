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В Одессе хотят перезахоронить жертв «красного террора» (видео)

В Одессе хотят перезахоронить жертв «красного террора» (видео)

Городские власти Одессы планируют перезахоронение жертв политических репрессий 1937-1938 годов, чьи останки покоятся на пустыре на 6-м километре Овидиопольской дороги. На этом месте находился «спецобъект» НКВД и проводились массовые расстрелы «врагов народа».

Об этом шла речь в ходе рабочей встречи мэра Одессы Геннадия Труханова с представителями Украинского института национальной памяти, и общественниками, которые занимаются вопросами поиска и перезахоронения жертв «красного террора».

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, участники встречи обсудили возможное перезахоронение жертв политрепрессий.

По результатам встречи было решено создать рабочую группу, первоочередные задачи которой – поднять в архивах списки погибших в 1937-1938 годах и определить границы массового захоронения.

Как отметил Геннадий Труханов, главная задача – понять, сколько погибших там покоится.

«То, что нужно будет сделать – это очень большой объем работ и средств. Однако мы должны сохранить нашу историческую память и вместе сделать все от нас зависящее, чтобы достойно проводить погибших», – заявил мэр.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что общественников возмутило решение перенести находящиеся возле аэропорта гаражи на территорию возле ТЦ «6-й элемент», где было обнаружено массовое захоронение жертв «большого террора». По оценкам историков, здесь покоятся от 5 до 20 тысяч человек.

После того, как георадарная разведка показала контуры так называемых «расстрельных ям», государственная комиссия по делам увековечивания памяти жертв войны и политических репрессий рекомендовала не застраивать эту территорию, пока не закончатся исследования.

Но на прошедшей неделе выехав на место для продолжения георадарной разведки, участники раскопок обнаружили свежие ямы, явно сделанные экскаватором и позже засыпанные.

Отметим, что на это место не раз совершали набеги «черные археологи».

Фото: Facebook-страница Александра Бабича

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