В Одессе продают украденные гаджеты: что делать пострадавшим

В Одессе на кражах попались два мужчины и девушка. Они присвоили и тут же пытались продать телефон и два ноутбука.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Так, 19-летняя одесситка у входа супермаркета на улице Екатерининской украла дорожную сумку с ноутбуком стоимостью 1200 гривен, которую владелец оставил без присмотра. Девушка сразу попыталась продать гаджет на рынке, но реализовать задуманное не смогла. Полицейские задержали ее, а похищенное вернули владельцу.

В одном из баров на улице Дерибасовской ранее судимый за имущественные преступления 32-летний одессит похитил со стойки мобильный телефон девушки, которая ненадолго отошла и оставила его без присмотра.

В течение нескольких дней полицейские установили злоумышленника. Смартфон стоимостью 6800 гривен он успел продать, но правоохранители разыскали гаджет и вернули владелице.

А 38-летний одессит при аналогичных обстоятельствах похитил ноутбук стоимостью 35,5 тысяч гривен со столика летней террасы одного из заведений питания на Екатерининской.

Мужчина планировал получить от потерпевшего вознаграждение якобы за «найденный» им ноутбук, или же продать его в ближайшем ломбарде. Но полицейские не дали осуществиться планам наживы: вора задержали на улице Преображенской, ноутбук вернули владельцу.

Всем правонарушителям сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Украли телефон — что делать

Профессиональные воры знают точный момент для удара — например, когда вы идете по улице и проверяете маршруты на Картах Google, а ваш телефон разблокирован. Даже если у вас есть телефонный пароль и включена биометрическая защита (например, идентификатор отпечатков пальцев), хакеры все равно могут получить доступ к вашему устройству. Если вы своевременно не примете все необходимые меры, потеря телефона может может стоить вам больше, чем стоимость замены устройства.

Если ваш телефон украли, важно действовать быстро и взвешенно. Вот несколько советов, которые могут помочь в такой ситуации:

Позвоните на свой номер

Попробуйте позвонить на свой номер с другого телефона или попросите кого-то другого позвонить на ваш номер. Если телефон откликается, то вы можете попробовать договориться с вором о возвращении телефона. Но не рискуйте своей безопасностью в случае чего.

Обратитесь к оператору связи

Сообщите своему оператору связи о краже телефона, чтобы он заблокировал вашу SIM-карту, это уменьшит риск использования вашего телефона злоумышленниками.

Также вы можете запросить информацию о последних вызовах и сообщениях, поступавших на ваш номер.

Обычно операторы просят предоставить дополнительную информацию, например, PUK-код или номера, на которые вы чаще всего звонили и тому подобное. Имейте ее под рукой.

Смените пароли

Измените, по возможности, пароли ко всем своим учетным записям (Google, соцсети, онлайн-банкинг, Дія, Apple и другие) через другое устройство.

Смена паролей поможет защитить ваши личные данные и предотвратить возможность несанкционированного доступа к вашим учетным записям. При изменении паролей, необходимо создавать сложные пароли, состоящие из различных символов, цифр и букв, чтобы предотвратить их легкое угадывание. Также можно рассмотреть использование программ для управления паролями, которые помогут хранить пароли в безопасном месте и создавать сложные пароли с помощью генератора паролей.

Обязательно обратитесь в полицию

При подаче заявления в полицию необходимо предоставить всю доступную информацию о телефоне, в частности его марку и модель, IMEI-код, серийный номер, последнее использование телефона и другие детали. Чем больше информации вы предоставляете, тем больше шансов восстановить телефон.

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