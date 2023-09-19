На кого охотятся одесские воровки?

Охотницы за чужим имуществом промышляли в общественных местах, а их добычей стали деньги, документы, украшения и другие личные вещи доверчивых женщин.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Так, 35-летняя одесситка на железнодорожном вокзале предложила 17-летней девушке помощь в транспортировке тяжелого чемодана. Решив завладеть ее вещами, женщина провела девушку в купе, а когда та ненадолго отошла из вагона – подхватила ее чемодан и убежала.

Добычей мошенницы стали золотые серьги, кольцо, парфюмерия, одежда и другое имущество на сумму более 28 тысяч гривен.

В течение двух дней полицейские разыскали женщину и вернули ей часть вещей. Устанавливается местонахождение остального.

Еще одну кражу совершила 54-летняя одесситка в баре на Преображенской. Дождавшись, пока одна из посетительниц оставит свою сумку без присмотра, женщина вытащила из нее кошелек и ушла.

В сумке женщина обнаружила там паспорт владелицы, деньги и банковские карты. Все средства она потратила на собственные нужды.

Полицейские установили личность мошенницы и вернули украденное владелице.

Эти правонарушения квалифицируются по ч. 4 ст. 185 и ч.ч. 1, 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украин. Одесситкам грозит до восьми лет лишения свободы.

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