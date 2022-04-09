Пожилая одесситка обокрала беженцев

В Одессе полицейские задержали 70-летнюю горожанку по подозрению в краже имущества молодой матери, которая вместе с детьми выезжала в другой регион. Добычей подозреваемой стали 20 тысяч долларов и золотые украшения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одессой области.

Пожилая женщина похитила около 20 тысяч долларов США и золотые украшения из сумки потерпевшей, которую та, спеша на автобус, оставила на перроне. Пытаясь увести от себя подозрение, злоумышленница отдала опустошенные вещи работникам автовокзала, чтобы они установили владельцев.

Уже с просьбой помочь разыскать похищенное имущество в полицию обратились родственники потерпевшей, которым она позвонила, будучи в пути. Через несколько часов правоохранители задержали правонарушительницу и изъяли у нее вещественные доказательства.

Следственные отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы объявили фигурантке подозрение по ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины и поместили ее в изолятор временного содержания. За воровство, совершенное в условиях военного положения, женщине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области мародер обворовал женщину, приехавшую с ребенком в Измаил с Донбасса, чтобы спасись от обстрелов российских агрессоров.

А перед этим также в Измаиле разбойники напали на беженцев, отобрали машину, деньги и ценности.