Мать-одиночка за кражу еды проведет следующие 5 лет в тюрьме

Женщина предпочитала воровать шоколад, шоколадную пасту и рыбные консервы. Но также взяла вино, кофе, ром и выпечку. Ранее за подобные кражи ее уже судили 7 раз. Об этом сообщает УСИ.

В 2021 году безработная мать малолетнего ребенка обокрала 10 супермаркетов. Она просто клала товар в свою сумку и выходила мимо кассы. Так она смогла украсть 16 плиток шоколада, 8 банок шоколадной пасты, 30 банок рыбных консервов, 4 банки кофе, одну бутылку вина и одну бутылку рома.

Это уже восьмой раз, когда одесситку поймали после серии краж. Ранее суд выносил ей условный срок и общественные работы, но сейчас она проведет в тюрьме 5 лет. К тому же заплатит магазинам более 2 тысяч гривен.

Приморский районный суд Одессы принял во внимание, что сразу после задержания женщина вернула часть товара. Следует отметить, что осудили мать-одиночку по ст. 185 Криминального кодекса Украины, которая предусматривает штраф за совершение кражи от 17 тыс. гривен, а также ограничение воли до 5 лет. Скорее всего, женщине дали максимально допустимое наказание учитывая ее криминальное прошлое.

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