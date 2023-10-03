В Одесі продають вкрадені гаджети: що робити постраждалим

В Одесі на крадіжках попалися двоє чоловіків та дівчина. Вони привласнили і відразу намагалися продати телефон і два ноутбуки.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Так, 19-річна одеситка біля входу супермаркету на вулиці Катерининській вкрала дорожню сумку з ноутбуком вартістю 1200 гривень, яку власник залишив без нагляду. Дівчина одразу спробувала продати гаджет на ринку, але реалізувати задумане не змогла. Поліцейські затримали її, а викрадене повернули власнику.

В одному з барів на вулиці Дерибасівській раніше засуджений за майнові злочини 32-річний одесит викрав зі стійки мобільний телефон дівчини, яка ненадовго відійшла та залишила його без нагляду.

Упродовж кількох днів поліцейські встановили зловмисника. Смартфон вартістю 6800 гривень він встиг продати, але правоохоронці розшукали гаджет та повернули власниці.

А 38-річний одесит за аналогічних обставин викрав ноутбук вартістю 35,5 тисячі гривень зі столика літньої тераси одного із закладів харчування на Катерининській.

Чоловік планував отримати від потерпілого винагороду нібито за знайдений ним ноутбук, або ж продати його в найближчому ломбарді. Але поліцейські не дали здійснитись планам наживи: злодія затримали на вулиці Преображенській, ноутбук повернули власнику.

Всім правопорушникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Вкрали телефон — що робити

Професійні злодії знають точний момент для удару, наприклад, коли ви йдете вулицею і перевіряєте маршрути на Картах Google, а ваш телефон розблокований. Навіть якщо у вас є телефонний пароль та включений біометричний захист (наприклад, ідентифікатор відбитків пальців), хакери все одно можуть отримати доступ до вашого пристрою. Якщо ви вчасно не вживете всіх необхідних заходів, втрата телефону може коштувати вам більше, ніж вартість заміни пристрою.

Якщо ваш телефон вкрали, важливо діяти швидко та виважено. Ось кілька порад, які можуть допомогти у такій ситуації:

Зателефонуйте на свій номер

Спробуйте зателефонувати на свій номер з іншого або попросіть когось іншого зателефонувати на ваш номер. Якщо телефон відгукується, ви можете спробувати домовитися зі злодієм про повернення телефону. Але не ризикуйте своєю безпекою у разі чого.

Зверніться до оператора зв’язку

Повідомте оператора зв’язку про крадіжку телефону, щоб він заблокував Вашу SIM-картку, це зменшить ризик використання телефону зловмисниками.

Також ви можете запросити інформацію про останні дзвінки та повідомлення, що надходили на ваш номер.

Зазвичай оператори просять надати додаткову інформацію, наприклад PUK-код або номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо. Майте її під рукою.

Змініть паролі

Змініть, наскільки це можливо, паролі до всіх своїх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, Дія, Apple та інші) через інший пристрій.

Зміна паролів допоможе захистити ваші особисті дані та запобігти несанкціонованому доступу до ваших облікових записів. При зміні паролів необхідно створювати складні паролі, що складаються з різних символів, цифр і літер, щоб запобігти їх легкому вгадуванню. Також можна розглянути використання програм для керування паролями, які допоможуть зберігати паролі в безпечному місці та створювати складні паролі за допомогою генератора паролів.

Обов’язково зверніться до поліції

Під час подання заяви до поліції необхідно надати всю доступну інформацію про телефон, зокрема його марку та модель, IMEI-код, серійний номер, останнє використання телефону та інші деталі. Що більше інформації ви надаєте, то більше шансів відновити телефон.

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