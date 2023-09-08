Девочка в Одесской области продала забойщикам чужую корову

В Любашевской громаде 16-летняя девушка решила “заработать”. Для этого она угнала с пастбища и сдала заготовителям мяса чужую корову.

Об исчезновении скота полицейским сообщила его владелица.

Полицейские выяснили, что к краже коровы причастна 16-летняя местная девушка.

Она позвонила предпринимателям, которые занимаются приемом крупного рогатого скота, и сдала им корову, которую выдала за свою, за полцены – 16 тысяч гривен.

Девушке сообщили о подозрении в краже. В условиях военного положения ей «светит» от 5 до 8 лет.

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