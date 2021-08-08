Новости Одессы и Одесской области

Александр Ройтбурд месяц не дожил до издания книги своих стихов

Александр Ройтбурд месяц не дожил до издания книги своих стихов

В сентябре в Украине выйдет сборник стихов художника Александра Ройтбурда «Стихи дилетанта».

Об этом сообщил писатель и друг художника Сергей Жадан на своей странице в Facebook.

Готовить книгу к изданию начали еще при жизни Александра Ройтбурда.

Жадан пишет, что издать стихи предложили Ройтбурду  его друзья около года назад. До этого художник делился ими только с друзьями и знакомыми.

«Саша любил их читать в компаниях и при застольях. Читал вдохновенно, весело и убедительно. Поэтому идея книги не могла не возникнуть», – написал Жадан.

Он отметил, что они совсем похожи на его картины.

«Этим, по-своему, и интересны. В них много эроса, много Одессы, много печали» – отметил Сергей Жадан

Интересно, что благодаря работе над изданием стихов Александра Ройтбурда, Сергей Жадан начал рисовать. Писатель собственноручно создал иллюстрации к будущей книги своего друга.

Перед этим Ройтбурд проиллюстрировал сборник стихов Жадана “Тамплиеры”.

Сергей Жадан также рассказал о своей последней встрече со своим другом. Она произошла несколько недель назад:

«Саша держался как мог, хотя сил ему откровенно не хватало. Говорили о будущей книге, чтобы о чем-то говорить. Говорилось ему тяжело. Но он говорил… Хотелось думать, что он все контролирует. Хотелось надеяться, что у него получится перехитрить смерть. Не получилось. В смерти всегда есть пару дополнительных аргументов»

Сборник стихов Александра Ройтбурда “Стихи дилетанта” выйдет в сентябре 2021 года.

Напомним, что директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд скончался после тяжелой болезни 8 августа 2021 года.

Одесситы начали приносить цветы к зданию музея, которым он руководил, чтобы почтить память великого художника.

Ранее Александр Ройтбурд рассказал «Одесской жизни» о начале творческого пути, причинах, заставивших его побороться за должность директора музея и поделился своим видением развития города.

Иллюстрация Сергея Жадана

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Редакция ПРОФИЛЬ

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