Як повідомляє прес-служба одеської мерії, у багатонаціональній Одесі завжди було місце для інших релігій, окрім традиційного православ’я, юдаїзму та ісламу.

Перші караїми з’явилися в Одесі у 1801 році. Два брати Мангубі та Авраам Бейм переїхали з кримського містечка Чуфут-Кале для торгівлі. А вже через тридцять років одеська караїмська громада була настільки велика, що могла придбати для молитовного дому власну будівлю.

Цей дім знаходився на Троїцькій вулиці, у глибині двору і добре був видимий через залізну решітку, якою двір був оточений з боку вулиці. Праворуч знаходився невеликий будинок, де розміщувалася початкова караїмська школа та квартира газзана. Сюди приїжджав найвищий духовний лідер – гахан.

Караїми визнають абсолютний авторитет Тори (Старого Завіту) і вважають, що її не можна доповнювати. Старий Завіт, згідно з караїмським вченням, має читати і тлумачити кожен вірний особисто. Саме назва громади перекладається як «читачі» — тобто читачі Старого Завіту.

У 1930-х роках будівлю знесли. А в 1913 році на куті цього самого кварталу (кут Ришельєвської) збудували чотириповерхову будівлю, яка також мала пряме відношення до караїмів. Про це свідчила збережена табличка: «Будинок Одеського Караїмського Товариства».

Під час окупації міста в 1941-1944 роках караїми разом з євреями, ромами та багатьма іншими народами були знищені нацистами.

У 2003 році караїми визнали себе корінним народом Криму поряд з кримчанами.

Раніше ми розповідали, на честь кого назвали одеську вулицю Скліфосовського.