Одесса под обстрелом: от российских ракет пострадали детский сад и жилые дома (фото, видео)

В первой половине дня 14 марта российские агрессоры снова атаковал Одесскую область ракетами. Все они были сбиты над побережьем, но осколки повредили детский сад и несколько частных жилых домов.
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
По информации Сил Обороны, сегодня враг нанес ракетный удар по Одесской области с применением тактической авиации.
Зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П.
Благодаря ПВО ракеты уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг. Пострадавших нет.
Предыдущий обстрел был 9 марта. Тогда одна из ракет повредила жилые дома и объект энергетики. Еще 6 были сбиты.