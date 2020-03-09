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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе планируют строить детский сад на 110 мест

В Одессе планируют строить детский сад на 110 мест

Управление капитального строительства Одесского городского совета заключило договор на проектирование детского садика по адресу переулок Пестеля, 4.

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий на своей странице в Facebook.

Речь идет о строительстве детского садика на 110 мест в микрорайоне Сахарный и Бугаевка Малиновского района.

“Очень долго мы возвращали этот объект бывшей городской типографии в собственность города, и несмотря на сопротивление некоторых нечистых на руку «деятелей», все-таки этот процесс завершили и передали его на баланс УКС”, – сообщил депутат.

Напомним, в Одессе не хватает около 3 тысяч мест в детских садах.

Фото: Александр Иваницкий

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