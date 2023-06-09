10 тысяч маленьких одесситов не примут в детские сады: подробности

В течение лета в Одессе планируют открыть еще 30 детских садов на 1,5 тысячи мест. Но директор департамента образования Одесского горсовета рассказала, что этого количества катастрофически не хватает.

В настоящее время в Одессе остро стоит проблема с детскими садами. Если сад рассчитан на 300 мест, то укрытие рассчитано на 50-60 мест. Поэтому в первую очередь в сады принимаются дети официально трудоустроенных родителей и военнослужащих, — рассказала Елена Буйневич на брифинге в Ukraine Media Center Odesa.

Она отметила, что детские сады не могут работать в несколько смен. Мест в садах будет не хватать, несмотря на то, что почти еженедельно открывается новый детский сад. Но это дополнительные только 50-60 мест.

Сейчас в одесских детских садах есть 4,5 тысячи мест и почти все они заняты.

По словам Елены Буйневич, в первую очередь должны быть места для детей, чьим родителям не с кем их оставить.

Она отметила, что в течение лета планируется открытие еще около 30 детских садов, это будут дополнительные 1,5 тысячи мест. Однако этого, к сожалению, все равно не хватит.

“Сейчас 22 тысячи детей зачислены в детские сады, но не могут их посещать. Где-то 10 тысяч уехали из Одессы, и им садик не нужен. Вычтем тех, кто обеспечены местами, и мы получим 10 тысяч семей, которым придется ждать завершения военных действий”, – добавила Буйневич.

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