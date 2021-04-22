Одесские коммунальщики хотят закупить 6 электробусов и пустить их по новому маршруту

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» планирует приобрести в этом году шесть новых электробусов за 60 млн грн. Об этом сообщила глава коммунального предприятия Наталья Колесниченко на недавнем заседании транспортной комиссии.

По словам Колесниченко, новый электротранспорт планируют запустить от путепровода «Поездного» по улице Балковской, через улицу Приморскую до железнодорожного вокзала. Предполагается, что 22-километровый маршрут электробус будет преодолевать чуть более часа в обе стороны. Коммунальщики прогнозируют, что за год этим рейсом смогут воспользоваться 6,4 млн пассажиров. Всего на этот маршрут хотят запустить шесть новых электробусов и три переоборудованных троллейбуса.

Деньги на приобретение электробусов горсовет планирует выделить из средств, которые намерен взять в кредит у «Ощадбанка», «Укрэксимбанка» и «Укргазбанка».

Вопрос о взятии нового кредита в размере 1,2 млрд грн Одесский горсовет планирует рассмотреть на ближайшей сессии, 28 апреля.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что Мининфраструктуры Украины планирует поставить в Одессу 14 новых трамваев и 30 электробусов.

Отметим, что о приобретении электробусов власти Одессы говорят уже давно. Так, тендер на закупку для КП «Одесгорэлектротранс» первого электробуса и зарядной станции для него был объявлен еще в 2017 году. Тогда на закупку электробуса выделяли 14,5 млн грн.

Фото из архива «Одесской жизни»