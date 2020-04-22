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Новости Одессы и Одесской области

Транспортные реформы в Одессе: отмена маршруток и новые электробусы

Транспортные реформы в Одессе: отмена маршруток и новые электробусы

До конца года с одесских улиц могут исчезнуть маршрутные такси. Но спешите ни радоваться, ни расстраиваться.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что ведомство работает над реализацией транспортной программы по улучшению общественного транспорта в крупных городах страны.

Этот проект предусматривает отказ от маршруток и переход на автобусы и электротранспорт.

В списке на улучшение транспортной системы – 10 украинских городов: Киев, Харьков, Запорожье, Одесса, Сумы, Чернигов, Львов, Тернополь и Луцк.

В рамках программы планируется дать городам современный экологический транспорт — обновить парки трамваев, троллейбусов, электробусов, а также вагоны метрополитена городских коммунальных предприятий.

Так, Одесса получит 30 новых электробусов.

Программу поддерживает Европейский инвестиционный банк. Уже подписано соглашение на 176 миллионов евро, планируется еще подписать на 200 миллионов. Проекты будут осуществляться путем паритетного финансирования — 50% суммы предоставляет инвестор, еще 50% финансирует сам город.

Фото из открытых источников

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