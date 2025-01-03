Новости Одессы и Одесской области

Любитель пиротехники из Одессы получил самый суровый приговор

Любитель пиротехники из Одессы получил самый суровый приговор

В Украине использование праздничной пиротехники  запрещено на время действия военного положения. Однако любителей салютов это не останавливает и 44 из них уже получили приговоры. Большинство из них — это штрафы, впрочем имеются и реальные сроки за решеткой.

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Об этом сообщает аналитический ресурс Опендатабот.

Украинцы получили 44 приговора за запуск фейерверков с 24 февраля 2022 года. Больше всего празднований с фейерверками за три года войны произошло в Киеве — 11 приговоров. Далее Днепровская — 6 и Одесская область — 5 дел.

В целом за использование пиротехники в Украине во время войны обычно наказывают штрафами. В зависимости от обстоятельств и тяжести нарушения, суды назначали различные штрафы: от 54 грн до 34 000 грн.

Самое серьезное наказание получил мужчина из Одессы в феврале 2023 года — заключение на 5 лет и 3 месяца. В его случае решающую роль сыграл уже имеющийся условный срок.

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Напомним, еще с начала полномасштабного вторжения украинцам запретили пользоваться пиротехническими средствами. А уже 6 ноября 2023 года вступил в силу Закон № 7438, который запрещает использовать и распространять большинство салютов, фейерверков и петард. Именно тогда украинцев начать активно привлекать к ответственности.


Несмотря на запрет празднование Нового года-2025 в Одессе не обошлось без запусков фейрверков. По данным соцсетей, это происходило на Молдаванке и на Таирова. Сейчас правоохранители разыскивают людей, которые запускали салюты и фейерверки в новогоднюю ночь.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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