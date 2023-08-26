Одесская область: двое подростков обгорели из-за взорвавшегося фейерверка

В Раздельнянском районе Одесской области двое подростков получили ожоги в результате взрыва фейерверка.

Как сообщили в областном управлении полиции, это случилось в поселке Захаровка. Предварительно установлено, что двое местных жителей, друзья 13 и 15 лет, играли недалеко от дома, где, по их словам, нашли салют в виде цилиндра и решили его поджечь спичками. Как только подростки это сделали, цилиндр взорвался.

Травмированные дети тут же побежали домой и рассказали все родителям, и они вызвали скорую.

Пострадавших доставили в местную больницу с термохимическими ожогами лица и рук II степени. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

«Призываем родителей объяснять детям, что какие-либо находки, похожие на пиротехнические изделия, взрывные устройства и т.п., трогать нельзя. В стране идет война и, к сожалению, сейчас и еще долго после ее завершения для нас всех будут представлять угрозу заброшенные взрывные устройства, пока вся наша территория не будет разминирована»,

– напоминают правоохранители.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», в Одессе полицейские разоблачили правонарушителя, который в День Государственного флага, 23 августа, запустил фейерверк на 10-й станции Большого Фонтана.

Еще новости Одессы:

Фото с сайта ГУНП в Одесской области