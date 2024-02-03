Новости Одессы и Одесской области

Одессит поздравил жену друга фейерверком на Люстдорфской дороге: суд вынес приговор

Одессит поздравил жену друга фейерверком на Люстдорфской дороге: суд вынес приговор

Киевский районный суд Одессы вынес приговор мужчине, который запустил фейерверк на Люстдорфской дороге, тогда как во время военного положения это является запрещенным и наказуемым деянием.

Соответствующий документ опубликован в Едином реестре судебных решений.

Инцидент произошел вечером 15 января 2024 года. По информации полицейских, одессит, желая поздравить жену приятеля с днем рождения, запустил фейерверк во дворе многоэтажки на Первой станции Люстдорфской дороги, хотя знал, что в дни войны это делать запрещено.

Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсети, и благодаря этому обстоятельству нарушителя удалось задержать.

Правоохранители инкриминировали мужчине хулиганство (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), и суд согласился с этой квалификацией.

«Грубо нарушая общественный порядок, проявляя явное неуважение к обществу, что выразилось в стремлении показать свое пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения в обществе, нравственности и добропорядочности, проявляя исключительный цинизм и нарушая Распоряжение ОВА, обвиняемый поставил на землю пиротехническое изделие Maxsem, салютную установку FineView на 20 выстрелов и поджег фитиль, в результате чего произошло 20 громких выстрелов салюта»,

– сказано в тексте приговора суда.

В итоге суд признал одессита виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и один месяц.

Напомним, с 30 июня 2022 года на территории Одессы и Одесской области действует запрет на использование и продажу пиротехники (фейерверков, салютов и петард). Он будет действовать до отмены в стране военного положения.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одесской области двое подростков получили ожоги в результате взрыва фейерверка.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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