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В Одессе задержали любителя салютов, запустившего фейерверк на Котовского (видео)

В Одессе задержали любителя салютов, запустившего фейерверк на Котовского (видео)

Одесские полицейские нашли и задержали мужчину, который вечером 22 февраля запустил фейерверк в одном из дворов на улице Академика Заболотного в Суворовском районе города.
Об этом рассказали в управлении Нацполиции в Одесской области.

Напомним, вечером 22 февраля в одном из дворов на улице Академика Заболотного запустили фейерверк, несмотря на запрет на использование пиротехнии во время действия военного положения. Очевидцы сразу же обратились в полицию.

Участковые офицеры буквально на следующий день «вычислили» правонарушителя – им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Он объяснил, что приобрел пиротехнику несколько лет назад, а в тот день напился водки в честь Масленицы, после чего решил устроить салют во дворе своего дома.

По факту произошедшего начато уголовное производства по статье «Хулиганство», расследование продолжается.

В полиции напомнили, что правонарушителю может грозить либо штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, либо до пяти лет ограничения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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