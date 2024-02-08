В Одессе переименуют площадь Толстого и парк Горького: итоги голосования

Сегодня, 8 февраля, завершилось очередное электронное обсуждение по переименованию 46 городских топонимов. Одесситы поддержали предложенные мэрией новые названия, а окончательное решение примут депутаты на сессии горсовета.
Результаты голосования опубликованы на сайте Одесского горсовета.
Электронное обсуждение проводилось с 22 января по 8 февраля 2024 года на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин». Всего на электронное обсуждение выносили переименование 46 объектов топонимики Одессы. По итогам голосования, все изменения названий получили поддержку одесситов, а значит в ближайшее время появятся новые названия.
Если сессия горсовета утвердит результаты, то в Одессе площадь писателя Менделе Мойхер-Сфорима вместо Льва Толстого.
В этот раз одесситы поддержали предложенный вариант переименования парка Горького в парк Марка Твена. Всего проголосовали 273 человека, из которых 198 отдали голос «за».
В честь погибших Героев могут назвать следующие улицы:
- Якутська вулиця — Ігоря Бедзая вулиця
- Марії Демченко вулиця — Дениса Максишка вулиця
- Махачкалинська вулиця — Віталія Блажка вулиця
- Каманіна вулиця — Валерія Самофалова вулиця.
Новые названия, которые поддержали одесситы:
- Байкальська вулиця — Юрія Єгорова вулиця
- Білоруська вулиця — Кастуся Калиновського вулиця
- Єнісейська вулиця — Юрія Коваленка вулиця
- Іванова 1-й провулок — Мерло провулок
- Іванова 2-й провулок — Каберне провулок
- Магнітогорська вулиця — Михайла Врубеля вулиця
- Магнітогорський провулок — Адольфа Лози провулок
- Магнітогорський 2-й провулок — Сергія Параджанова провулок
- Макарова вулиця — Контрадмірала Остроградського вулиця
- Молокова вулиця — Міхая Емінеску вулиця
- Новгородський 2-й провулок — Теофіла Фраєрмана провулок
- Омська вулиця — Василя Берладяну вулиця
- Писарева вулиця — Бориса Едуардса вулиця
- Щукіна провулок — Медовий провулок
- Більшовицький провулок — Савранський провулок
- Воронезька вулиця — Ізюмська вулиця
- Зоринська вулиця — Караїмська вулиця
- Красносільська вулиця — Ольвійська вулиця
- Курська вулиця — Бахмутська вулиця
- Лізи Чайкіної вулиця — Шевальових вулиця
- Орловський провулок — Надії Пучковської провулок
- Ростовська вулиця — Маріупольська вулиця
- Стахановський 4-й провулок — Школярський провулок
- Суворовська 9-та вулиця — Квітки-Основ’яненка вулиця
- Тургенєва вулиця — Андрія Сови вулиця
- Алея парку Перемоги — Алея Добровольців
- Алея парку Перемоги — Алея Рятувальників
- Єлисаветградський провулок — Халайджогло провулок
- Леваневського провулок — Гонсіоровського провулок
- Лідерсівський бульвар — Гетьмана Сагайдачного бульвар
Льва Толстого площа — Менделе Мойхер-Сфоріма площа
- Льва Толстого вулиця — Шолом-Алейхема вулиця
- Посмітного вулиця — Балтиморська вулиця
- Пролетарський провулок — Іони Отаманського провулок
- Пушкіна сквер — Рози вітрів сквер
- Черепанових 2-й провулок — Барвінковий провулок
- Генерала Доватора вулиця — Хортицька вулиця
- Горького ім. парк — Марка Твена парк
- Мічуріна вулиця — Петра Болбочана вулиця
- Новомосковська дорога — Чигиринська вулиця
- Онезька вулиця— Евлії Челебі вулиця
- Пестеля вулиця — Саймона Літмана вулиця.
Напомним, против переименования улицы Якутской в Киевском районе Одессы в честь Игоря Бедзая высказались родные Героя и Командование Военно-морских сил Украины. Пго мнению военных небольшая улочка Якутская не соответствует статусу звания Героя Украины.