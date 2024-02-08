В Одессе переименуют площадь Толстого и парк Горького: итоги голосования

Результаты голосования опубликованы на сайте Одесского горсовета.

Электронное обсуждение проводилось с 22 января по 8 февраля 2024 года на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин». Всего на электронное обсуждение выносили переименование 46 объектов топонимики Одессы. По итогам голосования, все изменения названий получили поддержку одесситов, а значит в ближайшее время появятся новые названия.

Если сессия горсовета утвердит результаты, то в Одессе площадь писателя Менделе Мойхер-Сфорима вместо Льва Толстого.

В этот раз одесситы поддержали предложенный вариант переименования парка Горького в парк Марка Твена. Всего проголосовали 273 человека, из которых 198 отдали голос «за».

В честь погибших Героев могут назвать следующие улицы:

Якутська вулиця — Ігоря Бедзая вулиця

Марії Демченко вулиця — Дениса Максишка вулиця

Махачкалинська вулиця — Віталія Блажка вулиця

Каманіна вулиця — Валерія Самофалова вулиця.

Новые названия, которые поддержали одесситы:

Байкальська вулиця — Юрія Єгорова вулиця

Білоруська вулиця — Кастуся Калиновського вулиця

Єнісейська вулиця — Юрія Коваленка вулиця

Іванова 1-й провулок — Мерло провулок

Іванова 2-й провулок — Каберне провулок

Магнітогорська вулиця — Михайла Врубеля вулиця

Магнітогорський провулок — Адольфа Лози провулок

Магнітогорський 2-й провулок — Сергія Параджанова провулок

Макарова вулиця — Контрадмірала Остроградського вулиця

Молокова вулиця — Міхая Емінеску вулиця

Новгородський 2-й провулок — Теофіла Фраєрмана провулок

Омська вулиця — Василя Берладяну вулиця

Писарева вулиця — Бориса Едуардса вулиця

Щукіна провулок — Медовий провулок

Більшовицький провулок — Савранський провулок

Воронезька вулиця — Ізюмська вулиця

Зоринська вулиця — Караїмська вулиця

Красносільська вулиця — Ольвійська вулиця

Курська вулиця — Бахмутська вулиця

Лізи Чайкіної вулиця — Шевальових вулиця

Орловський провулок — Надії Пучковської провулок

Ростовська вулиця — Маріупольська вулиця

Стахановський 4-й провулок — Школярський провулок

Суворовська 9-та вулиця — Квітки-Основ’яненка вулиця

Тургенєва вулиця — Андрія Сови вулиця

Алея парку Перемоги — Алея Добровольців

Алея парку Перемоги — Алея Рятувальників

Єлисаветградський провулок — Халайджогло провулок

Леваневського провулок — Гонсіоровського провулок

Лідерсівський бульвар — Гетьмана Сагайдачного бульвар

Льва Толстого площа — Менделе Мойхер-Сфоріма площа

Льва Толстого площа — Менделе Мойхер-Сфоріма площа Льва Толстого вулиця — Шолом-Алейхема вулиця

Посмітного вулиця — Балтиморська вулиця

Пролетарський провулок — Іони Отаманського провулок

Пушкіна сквер — Рози вітрів сквер

Черепанових 2-й провулок — Барвінковий провулок

Генерала Доватора вулиця — Хортицька вулиця

Горького ім. парк — Марка Твена парк

Мічуріна вулиця — Петра Болбочана вулиця

Новомосковська дорога — Чигиринська вулиця

Онезька вулиця— Евлії Челебі вулиця

Пестеля вулиця — Саймона Літмана вулиця.

Напомним, против переименования улицы Якутской в Киевском районе Одессы в честь Игоря Бедзая высказались родные Героя и Командование Военно-морских сил Украины. Пго мнению военных небольшая улочка Якутская не соответствует статусу звания Героя Украины.