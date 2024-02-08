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В Одессе переименуют площадь Толстого и парк Горького: итоги голосования

В Одессе переименуют площадь Толстого и парк Горького: итоги голосования

Сегодня, 8 февраля, завершилось очередное электронное обсуждение по переименованию 46 городских топонимов. Одесситы поддержали предложенные мэрией новые названия, а окончательное решение примут депутаты на сессии горсовета.

Результаты голосования опубликованы на сайте Одесского горсовета.

Электронное обсуждение проводилось с 22 января по 8 февраля 2024 года на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин». Всего на электронное обсуждение выносили переименование 46 объектов топонимики Одессы. По итогам голосования, все изменения названий получили поддержку одесситов, а значит в ближайшее время появятся новые названия.

Если сессия горсовета утвердит результаты, то в Одессе площадь писателя Менделе Мойхер-Сфорима вместо Льва Толстого.

В этот раз одесситы поддержали предложенный вариант переименования парка Горького в парк Марка Твена. Всего проголосовали 273 человека, из которых 198 отдали голос «за».

В честь погибших Героев могут назвать следующие улицы:

  • Якутська вулиця — Ігоря Бедзая вулиця
  • Марії Демченко вулиця — Дениса Максишка вулиця
  • Махачкалинська вулиця — Віталія Блажка вулиця
  • Каманіна вулиця — Валерія Самофалова вулиця.

Новые названия, которые поддержали одесситы:

  • Байкальська вулиця — Юрія Єгорова вулиця
  • Білоруська вулиця — Кастуся Калиновського вулиця
  • Єнісейська вулиця — Юрія Коваленка вулиця
  • Іванова 1-й провулок — Мерло провулок
  • Іванова 2-й провулок — Каберне провулок
  • Магнітогорська вулиця — Михайла Врубеля вулиця
  • Магнітогорський провулок — Адольфа Лози провулок
  • Магнітогорський 2-й провулок — Сергія Параджанова провулок
  • Макарова вулиця — Контрадмірала Остроградського вулиця
  • Молокова вулиця — Міхая Емінеску вулиця
  • Новгородський 2-й провулок — Теофіла Фраєрмана провулок
  • Омська вулиця — Василя Берладяну вулиця
  • Писарева вулиця — Бориса Едуардса вулиця
  • Щукіна провулок — Медовий провулок
  • Більшовицький провулок — Савранський провулок
  • Воронезька вулиця — Ізюмська вулиця
  • Зоринська вулиця — Караїмська вулиця
  • Красносільська вулиця — Ольвійська вулиця
  • Курська вулиця — Бахмутська вулиця
  • Лізи Чайкіної вулиця — Шевальових вулиця
  • Орловський провулок — Надії Пучковської провулок
  • Ростовська вулиця — Маріупольська вулиця
  • Стахановський 4-й провулок — Школярський провулок
  • Суворовська 9-та вулиця — Квітки-Основ’яненка вулиця
  • Тургенєва вулиця — Андрія Сови вулиця
  • Алея парку Перемоги — Алея Добровольців
  • Алея парку Перемоги — Алея Рятувальників
  • Єлисаветградський провулок — Халайджогло провулок
  • Леваневського провулок — Гонсіоровського провулок
  • Лідерсівський бульвар — Гетьмана Сагайдачного бульвар
    Льва Толстого площа — Менделе Мойхер-Сфоріма площа
  • Льва Толстого вулиця — Шолом-Алейхема вулиця
  • Посмітного вулиця — Балтиморська вулиця
  • Пролетарський провулок — Іони Отаманського провулок
  • Пушкіна сквер — Рози вітрів сквер
  • Черепанових 2-й провулок — Барвінковий провулок
  • Генерала Доватора вулиця — Хортицька вулиця
  • Горького ім. парк — Марка Твена парк
  • Мічуріна вулиця — Петра Болбочана вулиця
  • Новомосковська дорога — Чигиринська вулиця
  • Онезька вулиця— Евлії Челебі вулиця
  • Пестеля вулиця — Саймона Літмана вулиця.

Напомним, против переименования улицы Якутской в Киевском районе Одессы в честь Игоря Бедзая высказались родные Героя и Командование Военно-морских сил Украины. Пго мнению военных небольшая улочка Якутская не соответствует статусу звания Героя Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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