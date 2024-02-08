В Одесі перейменують площу Толстого і парк Горького: підсумки голосування

Результати голосування опубліковані на сайті Одеської міськради.

Електронне обговорення проводилося з 22 січня до 8 лютого 2024 року на вебпорталі Одеської міської ради “Соціально активний громадянин”. Загалом на електронне обговорення виносили перейменування 46 об’єктів топоніміки Одеси. За підсумками голосування, всі зміни назв отримали підтримку одеситів, а отже, найближчим часом з’являться нові назви.

Якщо сесія міськради затвердить результати, то в Одесі площа письменника Менделе Мойхер-Сфоріма замість Льва Толстого.

Цього разу одесити підтримали запропонований варіант перейменування парку Горького на парк Марка Твена. Загалом проголосували 273 людини, з яких 198 віддали голос “за”.

На честь загиблих Героїв можуть назвати такі вулиці:

Якутська вулиця — Ігоря Бедзая вулиця

Марії Демченко вулиця — Дениса Максишка вулиця

Махачкалинська вулиця — Віталія Блажка вулиця

Каманіна вулиця — Валерія Самофалова вулиця.

Нові назви, які підтримали одесити:

Байкальська вулиця — Юрія Єгорова вулиця

Білоруська вулиця — Кастуся Калиновського вулиця

Єнісейська вулиця — Юрія Коваленка вулиця

Іванова 1-й провулок — Мерло провулок

Іванова 2-й провулок — Каберне провулок

Магнітогорська вулиця — Михайла Врубеля вулиця

Магнітогорський провулок — Адольфа Лози провулок

Магнітогорський 2-й провулок — Сергія Параджанова провулок

Макарова вулиця — Контрадмірала Остроградського вулиця

Молокова вулиця — Міхая Емінеску вулиця

Новгородський 2-й провулок — Теофіла Фраєрмана провулок

Омська вулиця — Василя Берладяну вулиця

Писарева вулиця — Бориса Едуардса вулиця

Щукіна провулок — Медовий провулок

Більшовицький провулок — Савранський провулок

Воронезька вулиця — Ізюмська вулиця

Зоринська вулиця — Караїмська вулиця

Красносільська вулиця — Ольвійська вулиця

Курська вулиця — Бахмутська вулиця

Лізи Чайкіної вулиця — Шевальових вулиця

Орловський провулок — Надії Пучковської провулок

Ростовська вулиця — Маріупольська вулиця

Стахановський 4-й провулок — Школярський провулок

Суворовська 9-та вулиця — Квітки-Основ’яненка вулиця

Тургенєва вулиця — Андрія Сови вулиця

Алея парку Перемоги — Алея Добровольців

Алея парку Перемоги — Алея Рятувальників

Єлисаветградський провулок — Халайджогло провулок

Леваневського провулок — Гонсіоровського провулок

Лідерсівський бульвар — Гетьмана Сагайдачного бульвар

Льва Толстого площа — Менделе Мойхер-Сфоріма площа

Льва Толстого вулиця — Шолом-Алейхема вулиця

Посмітного вулиця — Балтиморська вулиця

Пролетарський провулок — Іони Отаманського провулок

Пушкіна сквер — Рози вітрів сквер

Черепанових 2-й провулок — Барвінковий провулок

Генерала Доватора вулиця — Хортицька вулиця

Горького ім. парк — Марка Твена парк

Мічуріна вулиця — Петра Болбочана вулиця

Новомосковська дорога — Чигиринська вулиця

Онезька вулиця— Евлії Челебі вулиця

Пестеля вулиця — Саймона Літмана вулиця.

Нагадаємо, проти перейменування вулиці Якутської у Київському районі Одеси на честь Ігоря Бедзая висловилися рідні Героя та Командування Військово-Морських Сил України. На думку військових, невелика вуличка Якутська не відповідає статусу звання Героя України.