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В Одесі перейменують площу Толстого і парк Горького: підсумки голосування

В Одесі перейменують площу Толстого і парк Горького: підсумки голосування

Сьогодні, 8 лютого, завершилося чергове електронне обговорення щодо перейменування 46 міських топонімів. Одесити підтримали запропоновані мерією нові назви, а остаточне рішення ухвалять депутати на сесії міськради.

Результати голосування опубліковані на сайті Одеської міськради.

Електронне обговорення проводилося з 22 січня до 8 лютого 2024 року на вебпорталі Одеської міської ради “Соціально активний громадянин”. Загалом на електронне обговорення виносили перейменування 46 об’єктів топоніміки Одеси. За підсумками голосування, всі зміни назв отримали підтримку одеситів, а отже, найближчим часом з’являться нові назви.

Якщо сесія міськради затвердить результати, то в Одесі площа письменника Менделе Мойхер-Сфоріма замість Льва Толстого.

Цього разу одесити підтримали запропонований варіант перейменування парку Горького на парк Марка Твена. Загалом проголосували 273 людини, з яких 198 віддали голос “за”.

На честь загиблих Героїв можуть назвати такі вулиці:

  • Якутська вулиця — Ігоря Бедзая вулиця
  • Марії Демченко вулиця — Дениса Максишка вулиця
  • Махачкалинська вулиця — Віталія Блажка вулиця
  • Каманіна вулиця — Валерія Самофалова вулиця.

Нові назви, які підтримали одесити:

  • Байкальська вулиця — Юрія Єгорова вулиця
  • Білоруська вулиця — Кастуся Калиновського вулиця
  • Єнісейська вулиця — Юрія Коваленка вулиця
  • Іванова 1-й провулок — Мерло провулок
  • Іванова 2-й провулок — Каберне провулок
  • Магнітогорська вулиця — Михайла Врубеля вулиця
  • Магнітогорський провулок — Адольфа Лози провулок
  • Магнітогорський 2-й провулок — Сергія Параджанова провулок
  • Макарова вулиця — Контрадмірала Остроградського вулиця
  • Молокова вулиця — Міхая Емінеску вулиця
  • Новгородський 2-й провулок — Теофіла Фраєрмана провулок
  • Омська вулиця — Василя Берладяну вулиця
  • Писарева вулиця — Бориса Едуардса вулиця
  • Щукіна провулок — Медовий провулок
  • Більшовицький провулок — Савранський провулок
  • Воронезька вулиця — Ізюмська вулиця
  • Зоринська вулиця — Караїмська вулиця
  • Красносільська вулиця — Ольвійська вулиця
  • Курська вулиця — Бахмутська вулиця
  • Лізи Чайкіної вулиця — Шевальових вулиця
  • Орловський провулок — Надії Пучковської провулок
  • Ростовська вулиця — Маріупольська вулиця
  • Стахановський 4-й провулок — Школярський провулок
  • Суворовська 9-та вулиця — Квітки-Основ’яненка вулиця
  • Тургенєва вулиця — Андрія Сови вулиця
  • Алея парку Перемоги — Алея Добровольців
  • Алея парку Перемоги — Алея Рятувальників
  • Єлисаветградський провулок — Халайджогло провулок
  • Леваневського провулок — Гонсіоровського провулок
  • Лідерсівський бульвар — Гетьмана Сагайдачного бульвар
  • Льва Толстого площа — Менделе Мойхер-Сфоріма площа
  • Льва Толстого вулиця — Шолом-Алейхема вулиця
  • Посмітного вулиця — Балтиморська вулиця
  • Пролетарський провулок — Іони Отаманського провулок
  • Пушкіна сквер — Рози вітрів сквер
  • Черепанових 2-й провулок — Барвінковий провулок
  • Генерала Доватора вулиця — Хортицька вулиця
  • Горького ім. парк — Марка Твена парк
  • Мічуріна вулиця — Петра Болбочана вулиця
  • Новомосковська дорога — Чигиринська вулиця
  • Онезька вулиця— Евлії Челебі вулиця
  • Пестеля вулиця — Саймона Літмана вулиця.

Нагадаємо, проти перейменування вулиці Якутської у Київському районі Одеси на честь Ігоря Бедзая висловилися рідні Героя та Командування Військово-Морських Сил України. На думку військових, невелика вуличка Якутська не відповідає статусу звання Героя України.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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