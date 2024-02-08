В Одесі перейменують площу Толстого і парк Горького: підсумки голосування

Сьогодні, 8 лютого, завершилося чергове електронне обговорення щодо перейменування 46 міських топонімів. Одесити підтримали запропоновані мерією нові назви, а остаточне рішення ухвалять депутати на сесії міськради.
Результати голосування опубліковані на сайті Одеської міськради.
Електронне обговорення проводилося з 22 січня до 8 лютого 2024 року на вебпорталі Одеської міської ради “Соціально активний громадянин”. Загалом на електронне обговорення виносили перейменування 46 об’єктів топоніміки Одеси. За підсумками голосування, всі зміни назв отримали підтримку одеситів, а отже, найближчим часом з’являться нові назви.
Якщо сесія міськради затвердить результати, то в Одесі площа письменника Менделе Мойхер-Сфоріма замість Льва Толстого.
Цього разу одесити підтримали запропонований варіант перейменування парку Горького на парк Марка Твена. Загалом проголосували 273 людини, з яких 198 віддали голос “за”.
На честь загиблих Героїв можуть назвати такі вулиці:
- Якутська вулиця — Ігоря Бедзая вулиця
- Марії Демченко вулиця — Дениса Максишка вулиця
- Махачкалинська вулиця — Віталія Блажка вулиця
- Каманіна вулиця — Валерія Самофалова вулиця.
Нові назви, які підтримали одесити:
- Байкальська вулиця — Юрія Єгорова вулиця
- Білоруська вулиця — Кастуся Калиновського вулиця
- Єнісейська вулиця — Юрія Коваленка вулиця
- Іванова 1-й провулок — Мерло провулок
- Іванова 2-й провулок — Каберне провулок
- Магнітогорська вулиця — Михайла Врубеля вулиця
- Магнітогорський провулок — Адольфа Лози провулок
- Магнітогорський 2-й провулок — Сергія Параджанова провулок
- Макарова вулиця — Контрадмірала Остроградського вулиця
- Молокова вулиця — Міхая Емінеску вулиця
- Новгородський 2-й провулок — Теофіла Фраєрмана провулок
- Омська вулиця — Василя Берладяну вулиця
- Писарева вулиця — Бориса Едуардса вулиця
- Щукіна провулок — Медовий провулок
- Більшовицький провулок — Савранський провулок
- Воронезька вулиця — Ізюмська вулиця
- Зоринська вулиця — Караїмська вулиця
- Красносільська вулиця — Ольвійська вулиця
- Курська вулиця — Бахмутська вулиця
- Лізи Чайкіної вулиця — Шевальових вулиця
- Орловський провулок — Надії Пучковської провулок
- Ростовська вулиця — Маріупольська вулиця
- Стахановський 4-й провулок — Школярський провулок
- Суворовська 9-та вулиця — Квітки-Основ’яненка вулиця
- Тургенєва вулиця — Андрія Сови вулиця
- Алея парку Перемоги — Алея Добровольців
- Алея парку Перемоги — Алея Рятувальників
- Єлисаветградський провулок — Халайджогло провулок
- Леваневського провулок — Гонсіоровського провулок
- Лідерсівський бульвар — Гетьмана Сагайдачного бульвар
- Льва Толстого площа — Менделе Мойхер-Сфоріма площа
- Льва Толстого вулиця — Шолом-Алейхема вулиця
- Посмітного вулиця — Балтиморська вулиця
- Пролетарський провулок — Іони Отаманського провулок
- Пушкіна сквер — Рози вітрів сквер
- Черепанових 2-й провулок — Барвінковий провулок
- Генерала Доватора вулиця — Хортицька вулиця
- Горького ім. парк — Марка Твена парк
- Мічуріна вулиця — Петра Болбочана вулиця
- Новомосковська дорога — Чигиринська вулиця
- Онезька вулиця— Евлії Челебі вулиця
- Пестеля вулиця — Саймона Літмана вулиця.
Нагадаємо, проти перейменування вулиці Якутської у Київському районі Одеси на честь Ігоря Бедзая висловилися рідні Героя та Командування Військово-Морських Сил України. На думку військових, невелика вуличка Якутська не відповідає статусу звання Героя України.