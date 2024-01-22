В Одессе переименуют известные улицы, парки и скверы: какие предлагают названия

Сегодня, 22 января, в Одессе стартовало голосование по переименованию объектов топонимики — выбирают новые названия известным улицам, парку Горького и скверу Пушкина. На общественное обсуждение вынесли в этот раз и названия улиц, которые предлагают переименовать в честь погибших Героев.
Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».
Всего планируют переименовать 46 объектов. Электронное обсуждение проводится с 22 января по 8 февраля 2024 года на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин»: citizen.omr.gov.ua (http://citizen.omr.gov.ua/) в сервисе «Общественное обсуждение». Процесс электронного обсуждения отображается в режиме реального времени.
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На сайте одесского городского совета приведен список улиц и других топонимов, которые изменятся.
В честь погибших Героев предлагают назвать следующие улицы:
- Якутська вулиця — Ігоря Бедзая вулиця
- Марії Демченко вулиця — Дениса Максишка вулиця
- Махачкалинська вулиця — Віталія Блажка вулиця
- Каманіна вулиця — Валерія Самофалова вулиця.
Также представлены возможные варианты новых названий:
- Байкальська вулиця — Юрія Єгорова вулиця
- Білоруська вулиця — Кастуся Калиновського вулиця
- Єнісейська вулиця — Юрія Коваленка вулиця
- Іванова 1-й провулок — Мерло провулок
- Іванова 2-й провулок — Каберне провулок
- Магнітогорська вулиця — Михайла Врубеля вулиця
- Магнітогорський провулок — Адольфа Лози провулок
- Магнітогорський 2-й провулок — Сергія Параджанова провулок
- Макарова вулиця — Контрадмірала Остроградського вулиця
- Молокова вулиця — Міхая Емінеску вулиця
- Новгородський 2-й провулок — Теофіла Фраєрмана провулок
- Омська вулиця — Василя Берладяну вулиця
- Писарева вулиця — Бориса Едуардса вулиця
- Щукіна провулок — Медовий провулок
- Більшовицький провулок — Савранський провулок
- Воронезька вулиця — Ізюмська вулиця
- Зоринська вулиця — Караїмська вулиця
- Красносільська вулиця — Ольвійська вулиця
- Курська вулиця — Бахмутська вулиця
- Лізи Чайкіної вулиця — Шевальових вулиця
- Орловський провулок — Надії Пучковської провулок
- Ростовська вулиця — Маріупольська вулиця
- Стахановський 4-й провулок — Школярський провулок
- Суворовська 9-та вулиця — Квітки-Основ’яненка вулиця
- Тургенєва вулиця — Андрія Сови вулиця
- Алея парку Перемоги — Алея Добровольців
- Алея парку Перемоги — Алея Рятувальників
- Єлисаветградський провулок — Халайджогло провулок
- Леваневського провулок — Гонсіоровського провулок
- Лідерсівський бульвар — Гетьмана Сагайдачного бульвар
Льва Толстого площа — Менделе Мойхер-Сфоріма площа
- Льва Толстого вулиця — Шолом-Алейхема вулиця
- Посмітного вулиця — Балтиморська вулиця
- Пролетарський провулок — Іони Отаманського провулок
- Пушкіна сквер — Рози вітрів сквер
- Черепанових 2-й провулок — Барвінковий провулок
- Генерала Доватора вулиця — Хортицька вулиця
- Горького ім. парк — Марка Твена парк
- Мічуріна вулиця — Петра Болбочана вулиця
- Новомосковська дорога — Чигиринська вулиця
- Онезька вулиця— Евлії Челебі вулиця
- Пестеля вулиця — Саймона Літмана вулиця.
Напомним, раннее одесситы не поддержали переименование парка Горького в парк Детских мечт. Также против переименования улицы Якутской в Киевском районе Одессы в честь Игоря Бедзая высказались родные Героя и Командование Военно-морских сил Украины. Пго мнению военных небольшая улочка Якутская не соответствует статусу звания Героя Украины.
Самое время заняться именно переименованием улиц…