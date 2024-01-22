В Одессе переименуют известные улицы, парки и скверы: какие предлагают названия

День Соборности: сегодня 105 лет со дня провозглашения Великого Воссоединения День Соборности Украины – праздник, объединивший украинцев запада и востока в единое неделимое государство. Именно 22 января 1919 года в Киеве провозгласили Акт Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. ПОДРОБНЕЕ

Тысячи одесситов 22 января остались без света: адреса Сегодня, 22 января 2024 года, в связи с проведением плановых и аварийно-восстановительных работ, сотни одесских домов до конца дня будут оставаться без электроснабжения. ПОДРОБНЕЕ

Одесский суд вынес приговор «уклонисту», отказавшемуся от призыва В Суворовском районном суде Одессы прошел процесс над мужчиной, который прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) во время мобилизации, но отказался от призыва на военную службу. ПОДРОБНЕЕ

Одесская Софиевская: улица с характером, тайнами и ранениями Где начинается одесская Софиевская улица? Конечно, со спуска Маринеско. Но многие одесситы скажут вам: «Софиевская плавно переходит в спуск Маринеско». Нет, наоборот: это известный спуск плавно перетекает в Софиевскую. ПОДРОБНЕЕ