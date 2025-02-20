В конце ноября 2013 года украинцы вышли на акции протеста, когда тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Это вызвало возмущение у граждан, которые требовали у главы государства соблюдения курса на евроинтеграцию.

Сначала протест носил мирный характер и получил название Евромайдан. Однако в ночь на 30 ноября состоялся жестокий разгон украинцев, который перерос в масштабное движение – Революцию Достоинства.

Протесты продолжались в течение 94 дней, но ситуация обострилась в январе 2014 года, когда власть начала применять силовые методы против активистов.

Самые жестокие расправы над протестующими происходили с 18 по 20 февраля 2014 года. В эти дни на улицах Киева погибло больше всего людей – их позже назовут Небесной Сотней.

О том, кем были отважные люди, расстрелянные на Майдане, читайте в нашей статье

20 февраля — начало российской агрессии против Украины

20 февраля 2014 года россия начала в Крыму свою гибридную агрессию. И уже 11 лет украинский народ противостоит недоимперии зла. Одиннадцать лет мы защищаем свою национальную и культурную идентичность.

Невзирая на превосходящие силы противника, мы держим оборону и продолжаем наносить ему все более болезненные удары.

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