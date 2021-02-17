В Верховной раде официально назвали одну из причин трагедии Революции Достоинства, аннексии Крыма и войны на Донбассе

Верховная рада приняла постановление по поводу с годовщины начала Евромайдана и последующих событий Революции Достоинства.

“За” постановление 17 февраля проголосовали 295 нардепов.

В постановлении отмечено, что Революция Достоинства является одним из ключевых моментов образования украинского государства. А режим экс-президента Украины Виктора Януковича назван преступным.

“Трагические события Революции достоинства, аннексия Автономной республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины”, – сказано в заявлении.

Также Рада осудила “противоправную деятельность” отдельных работников спецназа “Беркут”, милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции. Эту деятельность назвали такой, которая нанесла непоправимый вред государству и обществу.

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Фото: DW