В Верховной раде официально назвали одну из причин трагедии Революции Достоинства, аннексии Крыма и войны на Донбассе

Верховная рада приняла постановление по поводу с годовщины начала Евромайдана и последующих событий Революции Достоинства.
“За” постановление 17 февраля проголосовали 295 нардепов.
В постановлении отмечено, что Революция Достоинства является одним из ключевых моментов образования украинского государства. А режим экс-президента Украины Виктора Януковича назван преступным.
“Трагические события Революции достоинства, аннексия Автономной республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины”, – сказано в заявлении.
Также Рада осудила “противоправную деятельность” отдельных работников спецназа “Беркут”, милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции. Эту деятельность назвали такой, которая нанесла непоправимый вред государству и обществу.
Читайте также: Как майданила Одесса?
Фото: DW