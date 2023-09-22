В Одессе отдыхающий в порыве ревности зарезал своего знакомого

37-летний приезжий ударил ножом в живот знакомого, который приютил его с подругой. От полученных травм одессит скончался.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Полицейские выяснили, что мужчина вместе с подругой приехал в Одессу на отдых. Потратив сбережения, пара поселилась во временном доме одного из новых знакомых – в подвале на Деволановском спуске. На прошлой неделе ночью гости распивали спиртные напитки в своей комнате вместе с приютившим их одесситом. Между мужчинами возникла словесная перепалка, потому что приезжий заподозрил горожанина в ухаживании за своей любимой.
Одессит ушел, а его гость схватил нож, направился за ним и ударил в живот. Затем злоумышленник вернулся в свою комнату, а на следующий день обнаружил потерпевшего без признаков жизни.
Мужчина избавился от ножа и уехал вместе с подругой в Киев.
Тело 48-летнего погибшего через несколько дней обнаружил случайный прохожий и сообщил об этом в полицию.
Предварительно, мужчина умер в результате колото-резаных ранений брюшной стенки и печени.
Полиция в течение суток установила личность правонарушителя и задержала его в столице.
По санкции ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.
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