В Одессе отдыхающий в порыве ревности зарезал своего знакомого

37-летний приезжий ударил ножом в живот знакомого, который приютил его с подругой. От полученных травм одессит скончался.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Полицейские выяснили, что мужчина вместе с подругой приехал в Одессу на отдых. Потратив сбережения, пара поселилась во временном доме одного из новых знакомых – в подвале на Деволановском спуске. На прошлой неделе ночью гости распивали спиртные напитки в своей комнате вместе с приютившим их одесситом. Между мужчинами возникла словесная перепалка, потому что приезжий заподозрил горожанина в ухаживании за своей любимой.

Одессит ушел, а его гость схватил нож, направился за ним и ударил в живот. Затем злоумышленник вернулся в свою комнату, а на следующий день обнаружил потерпевшего без признаков жизни.

Мужчина избавился от ножа и уехал вместе с подругой в Киев.

Тело 48-летнего погибшего через несколько дней обнаружил случайный прохожий и сообщил об этом в полицию.

Предварительно, мужчина умер в результате колото-резаных ранений брюшной стенки и печени.

Полиция в течение суток установила личность правонарушителя и задержала его в столице.

По санкции ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: