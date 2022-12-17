Одесситка застрелила своего квартиранта из пневматической винтовки

В Одессе полицейские задержали 47-летнюю женщину. Ее подозревают в умышленном тяжком ранении своего квартиранта, от которого тот скончался.

По информации областного управления полиции, 26-летний житель Волыни снимал у одесситки комнату. В один из дней между ними произошел конфликт на бытовой почве, и женщина несколько раз выстрелила в мужчину из пневматической винтовки, травмировав ему органы брюшной полости.

Когда же через несколько дней от полученных травм мужчина умер, женщина вызвала «скорую». Врачи сообщили о ситуации полиции. Правоохранители в ходе осмотра места происшествия изъяли оружие. Женщина призналась, что поссорились с квартирантом, потому что оба были нетрезвы.

Женщине сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. Ей может грозить от 7 до 10 лет тюрьмы.

На время следствия подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.