В Одесі відпочивальник у пориві ревнощів зарізав свого знайомого

37-річний приїжджий вдарив ножем у живіт знайомого, який дав притулок його з подругою. Від отриманих травм одесит помер.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Поліцейські з’ясували, що чоловік разом із подругою приїхав до Одеси на відпочинок. Витративши заощадження, пара оселилася у тимчасовому будинку одного з нових знайомих – у підвалі на Деволанівському узвозі. Минулого тижня вночі гості розпивали спиртні напої у своїй кімнаті разом з одеситом, що притулив їх. Між чоловіками виникла словесна суперечка, бо приїжджий запідозрив городянина у догляді своєї коханої.

Одесит пішов, а його гість схопив ніж, попрямував за ним і вдарив у живіт. Потім зловмисник повернувся до своєї кімнати, а наступного дня виявив потерпілого без ознак життя.

Чоловік позбувся ножа і поїхав разом із подругою до Києва.

Тіло 48-річного загиблого за кілька днів виявив випадковий перехожий і повідомив про це поліцію.

Попередньо чоловік помер у результаті колото-різаних поранень черевної стінки та печінки.

Поліція протягом доби встановила особу правопорушника та затримала його у столиці.

За санкцією ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України правопорушнику загрожує до 10 років ув’язнення.

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