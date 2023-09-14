Ревнивий одесит пирнув ножем у живіт співмешканця колишньої дружини

На вулиці Героїв Крут п’яний одесит ударив ножем у живіт співмешканця колишньої громадянської дружини.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Повідомляється, що ввечері, дочекавшись пари в під’їзді будинку, 43-річний одесит влаштував сварку з 45-річним співмешканцем колишньої громадянської дружини. Конфлікт продовжився на вулиці, п’яний ревнивець дістав ножа, вдарив їм суперника в живіт і втік.

Жінка викликала «швидку», постраждалого доправили до лікарні. Медики повідомили про подію у поліцію. Поліцейські невдовзі затримали зловмисника.

Чоловіка взяли під варту, йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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