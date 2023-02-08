Новости Одессы и Одесской области

Молодой одессит убил своего друга

Молодой одессит убил своего друга

Парень, проживающий в Одессе, пришел к другу в гости. Молодые люди поспорили, началась драка и гость в гневе забил товарища руками и ногами до смерти.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Одесские полицейские задержали 22-летнего местного жителя по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений другу, повлекшему смерть потерпевшего

Молодой человек беспощадно избил товарища руками и ногами у того дома и ушел. Правоохранители разыскали злоумышленника и задержали в процессуальном порядке. Ему грозит ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса – умышленные телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. Такое преступление наказывается заключением на срок от 7 до 10 лет.

девушка следователь

Осмотр места преступления.

Убийство произошло 4 февраля в доме 22-летнего пострадавшего в частном секторе Киевского района. Во время хмельного застолья между молодыми людьми возник внезапный конфликт, в разгар которого гость нанес хозяину дома многочисленные удары в область туловища и головы.

После совершенного правонарушитель ушел, оставив пострадавшего в доме, где тот скончался в результате полученных телесных повреждений. На следующее утро тело погибшего обнаружил его приятель, о чем известил полицию.

В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника и вечером того же дня задержали его дома у знакомых.

девушка криминалист

На месте убийства в Киевском районе Одессы работает криминалист.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на поселке Котовского в новогоднюю ночь одессит убил свою девушку доской.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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