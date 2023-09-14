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Ревнивый одессит пырнул ножом в живот сожителя бывшей жены

Ревнивый одессит пырнул ножом в живот сожителя бывшей жены

На улице Героев Крут пьяный одессит ударил ножом в живот сожителя бывшей гражданской жены.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Сообщается, что вечером, дождавшись пару в подъезде дома, 43-летний одессит устроил ссору с 45-летним нынешним сожителем бывшей гражданской жены. Конфликт продолжился на улице, пьяный ревнивец достал нож, ударил им соперника в живот и скрылся.

Женщина вызвала «скорую», пострадавшего доставили в больницу. Медики сообщили о происшествии в полицию. Полицейские вскоре задержали злоумышленника.

Мужчину взяли под стражу, ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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