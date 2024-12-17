В Белгороде-Днестровском демонтировали мемориальную доску Пушкину

Об этом сообщает организация Деколонізація. Україна.

Демонтаж таблички осуществлен согласно распоряжению Белгород-Днестровского горсовета от 12 декабря 2024 года.

Одноэтажный дом на улице Византийская, 33 (бывшая Пушкина) построен в начале XIX в. командиром 32-го егерского полка полковником А. Непениным, членом тайного общества декабристов.

Мемориальную доску в честь Пушкина на фасаде установили в 2009 году. Надпись на мемориале гласит, что здесь поэт останавливался здесь с 14 по 16 декабря 1821 года.

Известно, что Пушкин встречался в этом доме со своим другом В. Раевским и комендантом крепости полковником П. Кюрто, у которого в лицейские годы брал уроки фехтования. Местные жители говорят, что здесь Пушкин сочинил первые строки поэмы «К Овидию».

Ранее в Белгороде-Днестровском демонтировали бюст поэта Пушкина.

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