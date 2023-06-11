Новости Одессы и Одесской области

В Одессе осколки вражеского дрона убили чету супругов из Бахмута

В Одессе осколки вражеского дрона убили чету супругов из Бахмута

Супруги Юрий и Юлия, погибшие от удара взрывной волны во время российской атаки Одессы дронами в ночь на 10 июня, были переселенцами из Бахмута.
Об этом рассказала соседка погибших.

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«Мы жили в одном доме, гуляли на одной детской площадке, отдыхали вместе с друзьями. Они во всем видели позитив. И продолжали жить, радостно и не взирая ни на что. Ребята уже бежали от войны ранее, из Бахмута. Начали строить свою жизнь в Одессе, не так давно им удалось перевести родителей от войны в Одессу», – написала она в своем Instagram.

Именно в тот момент, когда Юрий и Юлия провожали родителей домой, их настиг смертельный удар. Их нашли друзья сразу же после взрыва рядом с образовавшейся от падения дрона воронкой.

У погибшей четы осталась дочка Мира.

Напомним, в ночь на 10 июня в небе над Одессой и областью было сбито восемь иранских беспилотников типа «Шахед». Однако обломки одного из них упали на жилой дом на поселке Котовского. В результате погибли три человека и еще 26 человек были ранены осколками.

Также стоит отметить, что по информации из соцсетей, еще одна погибшая женщина также была переселенкой – она приехала в Одессу из Херсона. В момент «прилета» женщина находилась в квартире возле окна.

Как сообщала «Одесская жизнь», по факту ночной атаки Одессы иранским дронами Одесская областная прокуратура начала расследование.

Также напомним, что в память о погибших сегодняшнее воскресенье, 11 июня 2023 года, объявлено в Одессе днем траура.

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Фото из Instagram eco_lyuda

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Редакция ПРОФИЛЬ

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