Российский удар по Одессе: есть погибшие, десятки раненых, повреждены дома (фото, видео)

Три одессита погибли, 26 ранены в результате налета российских беспилотников на город в ночь на 10 июня. Чуть позже враг атаковал город сверхзвуковыми ракетами.

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Как сообщили в Оперативном командовании «Юг» все российские средства поражения были сбиты. Это 8 беспилотных летательных аппаратов-камикадзе иранского производства типа «Шахед» и две сверхзвуковые ракеты «Оникс», которые запускают с наземных комплексов.

Остатки одного из сбитых дронов упали на девятиэтажку на поселке Котовского (самый крупный спальный район Одессы). В ней и прилегающих домах взрывной волной были выбиты окна, повреждена мебель жителей внутри. Одна из квартир загорелась. Во дворе дома на месте, где ранее была детская площадка, обнаружили огромную воронку.

Представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, какими средствами враг атаковал Одессу и жертвах среди мирного населения.

По ее словам, в небе над Одесщиной было сбито восемь иранских беспилотников. Однако обломки БПЛА упали на жилой дом, из-за чего в одной из квартир начался пожар. Погибло 3 человека, пострадали 26 человек, из них двое детей и одна беременная женщина.

Кроме того, рашисты ударили ракетами по побережью. Две ракеты были уничтожены. В результате разлета обломков и взрывной волны повреждены жилые дома.

Как уточнили в Одесской областной военной администрации, от ракетного удара по побережью, который пришелся на территорию Белгород-Днестровского района, ранения получили 10 человек.