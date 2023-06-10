Новости Одессы и Одесской области

Россияне атаковали крылатыми ракетами одесское побережье – есть пострадавшие (фоторепортаж)

Россияне атаковали крылатыми ракетами одесское побережье – есть пострадавшие (фоторепортаж)

По информации Оперативного командования «Юг», в течение ночи на субботу, 10 июня 2023 года, до рассвета в Одесской области четыре раза звучала воздушная тревога: враг атаковал Одессу и область дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

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О последствиях попадания в жилую многоэтажку в Одессе мы уже рассказывали. Но, как оказалось, это еще не все, что натворили у нас этой ночью рашисты.

Так, следующей волной атаки враг направил крылатые ракеты наземного базирования в рекреационную зону Белгород-Днестровского района Одесской области. Силами противовоздушной обороны две ракеты были уничтожены, а одна попала в морское побережье, от чего воспламенилась растительность. Кроме того, обломками сбитых ракет и взрывной волной были повреждены несколько частных подворий.

Всего в результате рашистской атаки пострадали 10 человек.

Также ОК «Юг» публикует фото с места события:

Враг атаковал крылатыми ракетами Одесскую область

В то же время в Одесской областной военной администрации заверили: без крыши над головой никто не останется.

«Всем пострадавшим в результате ночной атаки жителям Белгород-Днестровского оказана медицинская помощь, людям из разрушенных домов предложено расселение, организовано горячее питание. После разбора завалов и проведения всех необходимых экспертиз подлежащие восстановлению помещения будут отремонтированы. В случае невозможности восстановления, пострадавшим семьям будет предоставлено новое жилье или компенсация. Без крова никого не оставим», – сообщили в ОВА.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как выглядят квартиры одесситов после ночной атаки дронами-камикадзе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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