Как выглядят квартиры одесситов после ночной атаки «шахедами» (фоторепортаж)

В ночь на субботу, 10 июня 2023 года, рашисты в очередной раз атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе Shahed-131/136. Наши силы обороны, как обычно, не подвели и сбили все «шахеды», но обломки одного из сбитых беспилотников упали на жилую многоэтажку на поселке Котовского и наделали бед.

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И сегодня одесситы наперебой постят в телеграм-каналах фото квартир, пострадавших после ночной атаки. «Одесская жизнь» представляет вниманию читателей небольшой фоторепортаж.

Так выглядит сегодня утром пострадавшая от удара россиян одесская девятиэтажка. Досталось и припаркованным во дворе машинам:

Меньше всего повезло жильцам квартиры, где после попадания обломков дрона начался пожар:

В других квартирах взрывной волной выбило окна и повредило балконы и лоджии:

По информации горсовета, ночью 12 жильцов квартир, понесших наибольший ущерб, отселили, а утром они вернулись в свои дома.

Напомним, в результате налета российских беспилотников на город в ночь на 10 июня три одессита погибли и еще 26 человек были ранены, в том числе из них двое детей и одна беременная женщина.