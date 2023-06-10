Новости Одессы и Одесской области

Как выглядят квартиры одесситов после ночной атаки «шахедами» (фоторепортаж)

Как выглядят квартиры одесситов после ночной атаки «шахедами» (фоторепортаж)

В ночь на субботу, 10 июня 2023 года, рашисты в очередной раз атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе Shahed-131/136. Наши силы обороны, как обычно, не подвели и сбили все «шахеды», но обломки одного из сбитых беспилотников упали на жилую многоэтажку на поселке Котовского и наделали бед.

Узнать последние новости о российский атаке на Одессу, число жертв, фото и видео последствий, комментарии военных и экспертов вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

И сегодня одесситы наперебой постят в телеграм-каналах фото квартир, пострадавших после ночной атаки. «Одесская жизнь» представляет вниманию читателей небольшой фоторепортаж.
Так выглядит сегодня утром пострадавшая от удара россиян одесская девятиэтажка. Досталось и припаркованным во дворе машинам:

девятиэтажка в Одессе после налета дронов2

Пострадавшие машины

Меньше всего повезло жильцам квартиры, где после попадания обломков дрона начался пожар:

Одесская квартира после пожара

Одесская квартира после пожара2

В других квартирах взрывной волной выбило окна и повредило балконы и лоджии:

Последствия атаки дронами в Одессе12

По информации горсовета, ночью 12 жильцов квартир, понесших наибольший ущерб, отселили, а утром они вернулись в свои дома.

Напомним, в результате налета российских беспилотников на город в ночь на 10 июня три одессита погибли и еще 26 человек были ранены, в том числе из них двое детей и одна беременная женщина.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить