В Одессе погибли люди, повреждены дома, школы и детсады: прокуратура начала расследование 

Массированная атака дронами и ракетами по Одесской области, которая привела к гибели и травмированию людей расследуется украинскими прокурорами.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По факту ракетно-дронового удара начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в течение ночи 10 июня 2023 года вооруженные силы России совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Одессе и населенным пунктам области.

Предварительно в результате обстрела спального района Одессы три человека погибли и 25 получили множественные ранения, среди которых 2 детей — 5 и 17 лет, они госпитализированы в больницу.

Существенные разрушения получили 3 многоэтажки, школа, детский сад и автомобили припаркованы рядом с домами.

Из-за атаки по поселку на побережье Черного моря в Белгород-Днестровском районе пострадали 6 человек, среди которых также 2 детей — 5 и 12 лет.

Разрушены 7 частных домов и 15 повреждены.

При осмотре мест событий обнаружены обломки дронов и ракет, тип которых устанавливается.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Напомним, что в память жертв российской агрессии от 10 июня, воскресенье 11 июня объявили в Одессе днем траура.

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