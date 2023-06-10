Последствия теракта в Одессе: пострадавшие школы и отмененные концерты (видео, фото)

В ночь на 10 июня 2023 года российские террористы в очередной раз атаковали Одессу дронами-камикадзе. К сожадению, на этот раз не обошлось без жертв и пострадавших. И сегодня город ликвидирует последствия вражеского обстрела. Ведь, как стало известно, пострадали не только жилые дома.

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«Сотни выбитых окон…»

Как сообщила директор департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич, вследствие ночной атаки рашистами, кроме жилых домов и квартир мирных граждан, пострадали две школы и три детских садика.

«Сотни выбитых окон, через которые еще вчера смотрели детские глаза. Стекла и обломки там, где днем они играют, парты засыпаны пылью и штукатуркой…

Убираем, моем, везем материалы, чтобы укрыть здания до изготовления стекла и окон. Службы города и городской голова, педагоги, родители… Мы справимся. Как всегда»,

– написала чиновница на своей странице в Facebook.

В одесской мэрии пообещали помощь пострадавшим

По информации одесской мэрии, сегодня на месте падения вражеского дрона побывал городской голова Геннадий Труханов. Он назвал произошедшее этой ночью очередным террористическим актом россии против Украины и пообещал помощь всем пострадавшим.

По словам мэра, с первых минут дроновой атаки на место прибыли все городские службы: медики, коммунальщики, работники муниципальной безопасности. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Также Труханов сообщил, что пострадавшие квартиры обследуют с тем чтобы предоставить материальную помощь на ремонтные работы. Выбитые окна временно закрывают пленкой.

«Мы обязательно поможем всем пострадавшим. Также город берет на себя расходы по захоронению погибших», – добавил мэр Одессы.

Концерты в одесском парке временно отменены

В горсовете сообщают, что 10 и 11 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко должны были состояться концерты в рамках акции «С песней к Победе!», но в связи с ночным терактом КП «Парки Одессы» отменило эти мероприятия.

«Разделяем вместе боль утраты, скучаем и поддерживаем в час скорби. Пусть Бог даст всем нам сил перенести эти трудные времена», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 10 июня в небе над Одессой и областью было сбито восемь иранских беспилотников типа «Шахед». Однако обломки одного из них упали на жилой дом на поселке Котовского, из-за чего в одной из квартир начался пожар. В результате три человека погибли и еще 26 человек (в том числе двое детей и одна беременная женщина) получили ранения.

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Фото с Facebook-страницы Елены Буйневич и пресс-службы Одесского горсовета, видео: Думская, 1