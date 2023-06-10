Воскресенье 11 июня объявили в Одессе днем траура

Завтрашний день, воскресенье, 11 июня 2023 года, в Одессе объявлен днем траура в память о погибших в ночь на 10 июня в результате вражеской атаки на город.

Узнать последние новости о российский атаке на Одессу, число жертв, фото и видео последствий, комментарии военных и экспертов вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов, передает пресс-служба городского совета.

«С целью памяти погибших в условиях полномасштабной военной агрессии российской федерации против Украины, в связи с трагедией, которая произошла в ночь с 9 на 10 июня 2023 года в результате вражеской атаки на город Одессу и привела к гибели людей, 11 июня 2023 года объявлен днем траура в городе Одессе», – сказано в сообщении.

В этот день на зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского горсовета будут приспущены государственный флаг Украины и флаг города Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города, независимо от формы собственности, рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на субботу, 10 июня, враг атаковал Одессу иранскими беспилотниками. Осколки одного из сбитых дронов упали на девятиэтажку на поселке Котовского, из-за чего в одной из квартир начался пожар. В результате три человека погибли и еще 26 человек (в том числе двое детей и одна беременная женщина) получили ранения.

Читайте также: