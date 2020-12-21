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Новый год 2021: почем в Одессе елки? (фото)

Новый год 2021: почем в Одессе елки? (фото)

В этом году накануне Нового года в Одессе в продаже живых елок и сосен не так много, как обычно. Если в предыдущие годы елочные базары были буквально завалены деревцами, то сейчас товар в умеренном количестве. Тем не менее, выбор есть.
Корреспондент «Одесской жизни» изучала цены на зеленые красавицы на «Привозе» и в районе Черемушек.

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Так, стоимость елок колеблется в среднем от 200 до 800 грн, сосен — от 250 до 1 500 грн, пихт — от 300 до 750 грн. Сборные елочки предлагают от 50 до 1000 грн, веточки — по 50 грн, веночки — по 70 грн, корзинки из шишек — по 350 грн.

Для тех, кто не хочет покупать срезанные елки, есть альтернатива — искусственные красавицы. Их выбор просто огромен. В зависимости от размера и материалов, из которых они сделаны, цены находятся в диапазоне от 170 до 3 700 грн. Если пройтись по оф- и онлайн магазинам, то можно найти наиболее подходящий для вас вариант по бюджету и вкусу.

Но самым экологичным символом праздника будет живая елка в горшке. Такая красавица стоит в среднем от 70 до 500 грн. На стоимость влияет, как вы понимаете, размер и сорт растения. А после новогодних праздников такую елку можно будет высадить на придомовой территории, в парке или на дачном участке.

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Ранее мы рассказывали о первом елочном базаре у Нового рынка.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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