Хвойный лес у одесского Нового рынка: живой товар — на любой вкус (фото)

На одесской улице Конной (отрезок от улицы Пастера до Нового базара) превратился в хвойный лес, и даже если вы не сторонник приобретения живой елки на Новый год, то стоит пройтись полюбоваться и подышать хвоей.

Еще совсем недавно было удивительно смотреть, как на этом участке появилось всего несколько сосен — без всякого ажиотажа.

Сейчас картина совсем иная: по обе стороны Конной — сосны, «классические» елки, пихта, рождественские венки. И все это — в богатейшем ассортименте. С шишками и без, с крестовиной и без оной, с подставками и без них. А еще — ветки, одна другой краше, сборные елки из веток на подставке, именуемые «ручная работа».

Откуда красавицы? В основном, они из лесхозов Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей.

Ажиотажа по-прежнему нет, но елки покупают. Классическая елочка обойдется вам от 100-120 (небольшая) до 1200 (высоченная, часто с шишками), а порой и выше. Сосны — дороже: от 300 и выше, выше, выше. Сборные елочки «ручной работы» — от 60-70 грн до 250 (ясное дело, в зависимости от размера).

В среднем, обычная елочка обойдется в 150 грн. Рождественский разукрашенный живой венок — от 200 грн и выше. Ветки — от 40 грн и выше. Есть такие веточки, которые вполне сойдут за елочку. Эти дороже — 60-80-100 грн. Можно отдельно приобрести крестовину (100 грн), изготовленную из дерева.

Елки с шишками стоят дороже своих сестричек. Одну красотку выше среднего роста, усыпанную шишечными живыми «игрушками», при мне сторговали за 800 грн. Кстати, торг уместен и даже приветствуется. Есть услуга доставки зеленой красавицы прямо к вам домой.

Что с чипами? Есть елки с ними и без них. Интересуюсь, почему так. Ответ прежний: на улице сыро, и бумажные чипы становятся уже не «документом» на елку, а ненужным кусочком бумаги. Продавец демонстрирует мне целые полосы чипов:

— Все документы оформлены, иначе мы бы тут не стояли. Нас проверяют. Вот, смотрите: на каждую елку есть бирочка (чип).

Особенность этого года: при всем богатом ассортименте зеленого живого товара здесь гораздо меньше, чем в прошлые годы.

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