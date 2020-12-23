Новости Одессы и Одесской области

Ёлочный парад в центре Одессы: время загадывать желания (фото)

Ёлочный парад в центре Одессы: время загадывать желания (фото)

В моем детстве царила примета: нужно выехать в центр города в дни новогодних праздников, и возле каждой украшенной елки остановиться и загадать желание. Чем больше елок — тем больше желаний. Что с «парадом» одесских елок в центре города в этом году? Где загадывать заветные желания?

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Этот год был сложный, вот и елок на базарах стало гораздо меньше, да и те, что украсили улицы в центре города, «изобилием» не блещут. Пустует без елки Соборная площадь, Театральная площадь тоже без нее обошлась. Большинство заведений в этом году обходится новогодней инсталляцией, а елки чаще устанавливают в витринах, а не на улице.

Ну а мы совершаем вояж по уличным наряженным елкам. На Думской площади торжественно открыли мега-елку-2021, и даже в будние дни здесь теперь довольно многолюдно. Елка и днем переливается огоньками.

елки, Думская

Главная елка на Думской площади

От Думской площади шагаем по Приморскому бульвару. Здесь вы тоже встретите нарядную елочку. Потом обязательно подойдите к Потемкинской лестнице: тут — целый хоровод искусственных елок, тоже переливаются огоньками.

елки, бульвар

Приморский бульвар

елки, лестница

Потемкинская лестница

Главная улица города украшена живой «составной» мега-елкой в окружении мега-игрушек. Елка «малая» на Дерибасовской, которая обычно красовалась неподалеку от Ромины, в этом году отсутствует. Но не покидайте главную улицу города, если решили загадывать желания у уличных елок. Загляните на «Одесскую ярмарку»: там сразу несколько креативных зеленых красавиц.

елки, первая на Дерибасовской

Главная елка на Дерибасовской

елки, ярмарка

Одесская ярмарка

Идем дальше: вы встретите на Дерибасовской шикарную фотозону с елкой с красными шарами и бантами. Еще дальше — уже чисто по-одесски: елка с креслом да еще на ковре. Мысль о сокровище мадам Петуховой напрашивается сама собой.

елки, скамейка

На Дерибасовской

елки, Дерибасовская

Теперь — в Пассаж. Не улица, но место «проходное». В Пассаже установлены сразу три елки. Одна украшена в классическом стиле, вторая просто переливается огоньками, третья усыпана украшениями «по-богатому».

елки, Пассаж

Пассаж

А теперь — напротив, в Горсад. Там установлена елка, украшенная мега-конфетами. Кстати, елка живая, она здесь же растет, и ее каждый год украшают по-новому. В Горсаду вы встретите и елки в горшках, украшенные бантиками. Там же установлена елка, оформленная кистями. У ее подножия — санки. Получилась целая фотозона.

елки, с конфетами в Горсаду

«Конфетная» елка в Горсаду

елки, в горшочках

В Горсаду

елки, санки

Фотозона в Горсаду

Летний театр Горсада красуется живой большой елкой, которая здесь же растет и украшается каждый год. Кстати, с 14:00 сюда каждый день спешит Дед Мороз: в этом году он устроил у елки для одесских девчонок и мальчишек свою резиденцию.

елки, Летний театр

Летний театр Горсада

В Пале-Рояле красуется небольшая елочка (тоже здесь же растет), украшенная «живыми огоньками».

елки, Пале-Рояль

Пале-Рояль

Так что желания у новогодних красавиц одесситам есть где загадывать — пусть даже украшенных елок на улицах и меньше, чем в прошлые годы.

Фото автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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