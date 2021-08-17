В Одессе горел завод «Продмаш»

На территории Одесского завода продовольственного машиностроения (Продмаша) грузовик КамАЗ. Предприятие расположено в районе Лузановки.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения 16 августа в 22:57. Локализовать и полностью потушить пожар удалось в полночь.

Огонь полностью уничтожил кабину грузовика и вагончик, оборудованный на автомобиле. В общем пламя охватило 15 квадратных метров.

Сейчас специалисты ГСЧС устанавливают причины пожара и причиненный им ущерб.

Травмированных или погибших в результате возгорания нет. Для тушения пожара привлекали 9 пожарных машин и 37 спасателей.

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