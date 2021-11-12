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Пожар в одесском общежитии: стала известна причина

Пожар в одесском общежитии: стала известна причина

По информации Главка ГСЧС в Одесской области, пожар в одесском общежитии Государственного университета интеллектуальных технологий и связи, случившийся 10 ноября, возник из-за перегрузки электрического удлинителя.

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Как сообщили в ведомстве, непосредственной причиной возгорания стало большое переходное сопротивление в результате перегрузки электроудлинителя, к которому были подключены электрочайник, телефонная зарядка и проточный электронагреватель.

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В ГСЧС также заявили, что пожарные проверяли общежитие в апреле прошлого года. И тогда был подан иск в суд за нарушение правил пожарной безопасности.

В числе выявленных нарушений были названы заваренные решетками окна, закрытые на замки пожарные краны и отсутствие пожарной сигнализации.

Суд принял решение о закрытии объекта, но в ГСЧС решение и исполнительный лист не получали.

Как сообщала “Одесская жизнь”, днем 10 ноября в Одессе загорелось общежитие на улице Новосельского, 74. Пожар начался в одной из комнат на седьмом этаже. Спасатели оперативно эвакуировали из здания жильцов и быстро справились с пламенем. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

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Фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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