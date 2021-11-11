Пожар на стадионе «Черноморец»: что с матчем Украина — Болгария

В одном из офисных помещений стадиона «Черноморец» из-за короткого замыкания загорелся кулер. Благо, огонь быстро потушили.

Пожар на стадионе «Черноморец» чуть не сорвал международный матч

О неприятном инциденте с возгоранием на спортивной арене сообщило издание УСИ. Они же сообщили, что в Службе спасения факт пожара подтвердили.

Если бы огонь распространился, это могло стать причиной отмены товарищеского футбольного матча со сборной Болгарии.

Хорошо, что огонь быстро потушили сами сотрудники стадиона, еще до приезда пожарных. Для этого они воспользовались огнетушителем.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала что сегодня, 11 ноября, на «Черноморце» в 19:30 пройдет товарищеский футбольный матч Украина — Болгария.

В ГСЧС причиной возгорания назвали короткое замыкание в офисном кулере.

Вчера в Одессе загорелось общежитие Государственного университета интеллектуальных технологий и связи.

К счастью, обошлось без жертв. Причиной возгорания стал удлинитель. К нему одновременно подключили два мощных электроприбора: проточный водонагреватель и электрочайник.

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