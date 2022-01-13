В Одессе на Клеверном мосту произошло разрушительное столкновение двух фур

Ночью, 13 января 2022 года, на трассе Одесса-Киев столкнулись два автопоезда. Водителя одного из них спасателям пришлось доставать из кабины с помощью специальных инструментов. К счастью, никто из людей при этом травм не получил.

Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

Там сообщают, что водитель грузового автомобиля Volvo, двигаясь в направлении города Одессы, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожных обстоятельств, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем Renault, припаркованным на обочине.

Пострадавших нет.

На 60-летнего водителя грузовика Volvo составлены административные материалы по ст. 124 КУоАП.

Столкновения грузовиков в последнее время стали неприятной тенденцией на дорогах Одесской области.

Так, недавно мы сообщали о сокрушительной аварии в Одесской области с участием трех фур, которая забрала две жизни.

Также сообщалось, что на трассе Одесса-Рени зерновоз раздавил собственного шофера.

А на трассе Николаев-Одесса в ДТП с участием фур пострадал человек.

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