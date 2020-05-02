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Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой грузовик слетел с дороги и угодил в кювет (фото, видео)

Под Одессой грузовик слетел с дороги и угодил в кювет (фото, видео)

ДТП произошло на трассе Одессы-Южный.

Близ села Усатово фура вылетела с автомагистрали.

Тяжеловес врезался в светофор, повалив его на землю, а после оказался в кювете.

Об этом сообщает Патрульная полиция в Одесской области.

По данным правоохранителей, водитель не справился с управлением. При этом он не пострадал.

Как сообщает 7kanal.com.ua, водителю пришлось выехать на обочину, чтоб избежать столкновения с ехавшим впереди авто. Машина, по словам автомобилиста, резко затормозила перед ним на светофоре, из-за чего фура чуть не наехала на нее.

В результате происшествие оформили по ст. 124 КУпАП.

Фото: odessa.online, 7 канал

Видео: 7 канал с Хуdessa

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