Сокрушительная авария в Одесской области с участием трех фур забрала две жизни

Авария произошла вечером 22 декабря около восьми часов вечера на автодороге Одесса-Вознесенск возле поселка Доброслав. Столкнулись три автопоезда. Водители двух их них погибли на месте.

Подробности трагедии сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

По Одессой столкнулись три фуры

Предварительно известно, что водитель грузовика «МAN», который двигался в сторону Вознесенска, пытался объехать запаркованную на обочине легковушку и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком такой же марки. В результате лобового столкновения оба водителя в возрасте 62-х и 55-ти лет от полученных травм погибли на месте.

Водитель автопоезда «DAF», который двигался позади первого грузовика в сторону Вознесенска, также столкнулся с машинами. В результате аварии он не пострадал.

На место трагедии выезжали следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим за собой смерть пострадавшего или причинение ему тяжелых телесных повреждений).

Аварий с фурами все больше на дорогах

Отметим, что дорожно-транспортные происшествия с участием автопоездов стают все более распространеными, в том числе и массовые. А учитывая их размеры, такие аварии, к сожалению, очень часто влекут за собой гибель людей.

Так, масштабная авария с участием четырех грузовиков и полицейского автомобиля произошлао на трассе Одесса-Николаев в районе села Чапаевка 27 ноября.

Только день назад, 21 декабря, в Одесской области столкнулись две фуры, в реузьтате чего сильно пострадала 16-летняя девушка.

А совсем недавно, 15 декабря, на трассе Одесса-Рени перевернувшийся зерновоз раздавил собственного шофера.

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