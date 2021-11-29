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Опубликовано видео разрушительного ДТП с участием 4 фур трассе Одесса-Николаев

Опубликовано видео разрушительного ДТП с участием 4 фур трассе Одесса-Николаев

Масштабная авария с участием четырех грузовиков и полицейского автомобиля произошло на трассе Одесса-Николаев в районе села Чапаевка 27 ноября. Но видео инцидента появилось только недавно.

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На опубликованной видеозаписи видно, что на трассе стоят три автомобиля: внедорожник «Мерседес», автомобиль патрульной полиции и фура. Судя по всему, произоша назначительная авария, которую и оформляли патрульные. В это время сзади к стоящим машинам подъезжает еще грузовик. В его прицеп врезается третья фура, не успев затормозить. От удара ее отбросило на встречную полосу, где лоб в лоб она столкнулась с четвертым грузовиком, несущемся на встречу.

Экипаж патрульных уцелел просто чудом. Огромные машины, остановились буквально в метре от них.

По предварительной информации в аварии один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

По сообщению нацполиции, предварительно установлено, что 38-летний водитель грузового автомобиля Renault Premium врезался в грузовик Volvo FN, за рулем которого находился 45-летний водитель и грузовик DAF, под управлением 49-летнего водителя. После столкновения DAF выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN LE, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

Полиция ищет очевидцев и видеозаписи ДТП, чтобы прояснить детали

 

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что на трассе Одесса-Киев столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля. В результате аварии погибло 3 человека, свыше 20 пострадало.

Также мы сообщали, что на трассе под Одессой фура догнала маршрутку с пассажирами, тогда в ДТП погибли двое.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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